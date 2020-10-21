Kaymakam Halim'den köy ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Halim'den köy ziyaretleri
21.10.2020 10:37
Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye 68 kilometre uzaklıktaki 50 kişinin yaşadığı Dereköy ile 93 kişinin yaşadığı Bedirler köyünü ziyaret etti.
Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye 68 kilometre uzaklıktaki 50 kişinin yaşadığı Dereköy ile 93 kişinin yaşadığı Bedirler köyünü ziyaret etti.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kırsal kesimde içilebilir su sağlamayı önemsediklerini belirtti. Kaymakam Halim " Dereköy'deki köy çeşmesi onarılarak, her iki köydeki içme suyu depolarına klorlama cihazı kuruldu. Bedirler köyünde, KÖYDES projesi kapsamında mevcut yolun standardı geliştirildi. Bursa il yolundan ayrılan Sünnetçiler, Bedirler, Dereköy bağlantısını sağlayan köy yolu, 1'inci kat asfalt yol haline getirildi. 7 kilometre olan bu yolun maliyeti 880 bin TL.dir. Bedirler köyünün güney girişinde yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda sokak iyileştirme çalışması başlatıldı" dedi. - KÜTAHYA
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