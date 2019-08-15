Son Dakika Haberleri: Kaymakam Halim'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
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Kaymakam Halim'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, şehit ve gazi ailelerini unutmadı.

Kaymakam Halim'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, şehit ve gazi ailelerini unutmadı. Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında, Kuşu Beldesi, Yaykın ve Kayaışık köylerindeki 6 aileye yapılan ziyarete, Kaymakam Halim ile birlikte Jandarma Astsubay Başçavuş Özcan Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz katıldı.

Kaymakam Halim, Simav'daki tüm şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında ve hizmetinde olduklarını belirterek, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkacaklarını ifade etti. Halim " Yüce Milletimizin bölünmez bütünlüğü için, canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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