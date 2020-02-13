Kaymakam Halim: "Teknolojik sera yatırımı için taslak şartname hazırlıkları başladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kaymakam Halim: 'Teknolojik sera yatırımı için taslak şartname hazırlıkları başladı' - Son Dakika Ekonomi

Kaymakam Halim: "Teknolojik sera yatırımı için taslak şartname hazırlıkları başladı"

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı planlanan jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için hazırlanan fizibilite çalışmaları konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Halim:

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı planlanan jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için hazırlanan fizibilite çalışmaları konulu bir toplantı gerçekleştirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Zafer kalkınma Ajansı Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser tarafından, teknolojik sera yatırımı fizibilite çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapıldığını belirtti.


Sunumda, mevcut projenin hazırlanması, seraların standardı, üretilecek ürünler ve istihdam hakkında bilgi verilerek, raporun hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için teknik şartname üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.


Toplantı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İlçe tarım Müdürü Murat Tokdemir, Kütahya İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Mehmet Çağlar, 4 Eylül Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk, Encümen üyeleri Ahmet Yaman ve Mehmet Yücel'in katılımlarıyla gerçekleşti.


Simav'da yaklaşık 150 üreticinin faaliyet gösterdiği sera alanında, 319 dekar sıcak sera, 148 dekar da soğuk sera bulunuyor. Gerçekleşmesi için hazırlık yapılan projenin yalnızca Simav'ın değil, Kütahya ilinin de önemli projelerinden biri olacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Çağatay Halim, Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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