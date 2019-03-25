Son Dakika Haberleri: Kaymakam Halim Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti

Kaymakam Halim Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti

10 dakika önce

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla ilçede bir dizi ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaymakam Halim Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti, System.String[]
Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla ilçede bir dizi ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Kaymakam Halim ve beraberindeki Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz ile "Yaşlılar Haftası" nedeniyle yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Yaşlıların sorunlarını dinleyerek, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ev ziyaretlerini değerlendiren Kaymakam Halim " Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor, toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Bazı sıkıntı ve sorunları yerinde görmek daha doğru bir çözüm yolu bulmak sonucunu doğuruyor. Her ay yaklaşık 40 hane ziyareti yapıyoruz. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, dar gelirli yurttaşlar, bölünmüş aileler ve çocukları hedef kitlemiz oldu" dedi.

Ziyaretten memnun olan aileler ise, hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek Kaymakam Halim ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller 65 Milyon Euroya Alınan Metrobüsler Kullanılmadan Hurdaya Çıktı Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Halim Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]