Son Dakika Haberleri: Kaymakam Halk Toplantısı Yaptı

Kaymakam Halk Toplantısı Yaptı

1 saat önce

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya muhtarların, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı yaptı.

Kaymakam Halk Toplantısı Yaptı, System.String[]
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya muhtarların, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı yaptı.

Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda Geçen ay yapılan ve gündeme alınan sorunların çözümü noktasında yapılan son çalışmalar görüşüldü.

Manyas'ta büyük sorun olan şehir içi araç park sorunu ile sokak hayvanlarının durumu görüşüldü. Kaymakam Kaya, MOBESE kameralarından faydalanılarak yasak alanlara park edenlere cezai müeyyide uygulanacağını, sokak hayvanlarının belediye tarafından toplanmasına rağmen, yine toplanmaya devam edileceğini aşılanması ve kısırlaştırılması yoluna gidileceğini belirterek, büyük bir hayvan barınağı yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Mart ayında yapılacak yerel seçimler de "Bu seçimde hepimize görev düşüyor, Manyas demokrasi kültürünün yerleştiği bir yer, ben seçim öncesi ve seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Kamu kurumları halkın hizmetkarıdır, vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında herhangi bir sıkıntı olmasını istemiyorum. Biz, kurumlarımız ve sizlerle birlikte Manyas için varız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Yaşam
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