Kaymakam Hamza Özer, şehit annelerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Hamza Özer, şehit annelerini evlerinde ziyaret etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale kaymakamı Hamza Özer, Anneler gününde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Akçakale ilçesinde ve kırsaldaki şehit annelerini ziyaret eden Kaymakam Özer, beraberinde götürdüğü hediyeleri de şehit ailelerine teslim etti. Kaymakam Özer, ziyaretlerde çeşitli hediyeler verdiği şehit annelerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in şehit anneler için kaleme aldığı mektubu da takdim etti.

Kaymakam Özer, önemine dikkat çekerek, "Sizler özelsiniz. Sizler sadece bir anne değilsiniz. Sizler yiğitlerinizi bu vatan için feda eden elleri öpülesi annelersiniz" diye konuştu.