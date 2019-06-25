Son Dakika Haberleri: Kaymakam Hasan Çiçek: Hedefimiz ilçemizde spora olan ilgiyi artırmaktır
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Kaymakam Hasan Çiçek: Hedefimiz ilçemizde spora olan ilgiyi artırmaktır

38 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonu'nda yer alan Fitness Salonu'na, sporcuların istekleri doğrultusunda malzeme temininde bulunulduğu bildirildi.

Kaymakam Hasan Çiçek: Hedefimiz ilçemizde spora olan ilgiyi artırmaktır, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonu'nda yer alan Fitness Salonu'na, sporcuların istekleri doğrultusunda malzeme temininde bulunulduğu bildirildi.

Yeni atanan antrenörler ve sporcularla bir araya gelen ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçe halkının ve gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Gençlerin spora kazandırılmasının önemine değinen Çiçek, "Hedefimiz ilçemizde spora olan ilgiyi artırmaktır. Spor yapacak olanların motivasyonunu artırmak için kullanacakları tesis ve malzemeye de büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda; Fitness salonundaki eksiklikleri büyük ölçüde tamamladık. Diğer branşlara olduğu gibi, fitness sporuna da büyük bir rağbet var" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
Kaymakamlık, Kütahya, Emet, Spor
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