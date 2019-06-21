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Kaymakam Hasan Çiçek: Köy yolu, bu yıl tamamlanacak

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden Göncek yolunda Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclis Üyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hasan Çiçek: Köy yolu, bu yıl tamamlanacak, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden Göncek yolunda Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclis Üyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

Emet Kaymakamı Çiçek, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Yenice Köyü yol ayırımı ile Göncek Köyü arasında bulunan 3 kilometrelik yolun aşırı virajlı ve eğimli olması nedeniyle İl Özel İdaremizce programa alınmış ve viraj kesme, eğim düzeltme çalışmaları başlatılarak yüzde 50' si tamamlanmıştır. Alt temel çalışması devam etmekte olan yolumuzun, onarım ve stabilize yapım işi 2019 yılında tamamlanacak olup, daha sonra asfalt programına alınacaktır. Valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Yenice, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kütahya, Emet, Yaşam
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