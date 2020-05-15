Kaymakam Hasan Çiçek:

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili ilçede yapılan mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.



Hasan Çiçek, "Koronavirüs salgını nedeniyle alınmış olan tedbirlere uymada Devlet ve millet işbirliği içerisinde önemli bir başarıyı elde etmiş durumdayız. Göstermiş olduğunuz sabır, gayret ve fedakarlıktan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Ülkemizde yürütülen bu başarılı mücadelenin ardından son günlerde pozitif çıkan vaka sayısında düşüş ve iyileşen hasta sayısında artış gözlense de, kurallara uymaya devam edelim ve asla rehavete kapılmayalım. Sizlerden hayati bir hususa dikkat etmenizi önemle rica ediyoruz. Lütfen karantinaya alınan yerlerle iletişiminizi mümkün olduğunca kesiniz. Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Korona virüs mücadelemizde bizi geriye götürecek, başarısız kılacak tutum ve davranışlarda bulunmamamız gerekiyor" dedi.



Çiçek, "Ayrıca, mümkün mertebe evde kalmaya, zorunlu hallerde dışarı çıkılması halinde maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymaya özenle dikkat edelim. Böylelikle, hem kendi sağlığımızı, hem de vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmamış oluruz. Kurtuluş Savaşında göstermiş olduğunuz üstün mücadeleyi, korona virüsle mücadelede de şimdiye kadar başarıyla göstermiş bulunuyorsunuz. Şimdiden sonra da korona virüs tedbirlerine uymada, bu duyarlılık ve mücadelenizin devam edeceğine olan inancım tamdır. Hepinize en kalbi sevgilerimle, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA