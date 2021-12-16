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Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı - Son Dakika

Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı

16.12.2021 15:25
Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi" kapsamında öğretmenlerle veli ziyareti gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi" kapsamında öğretmenlerle veli ziyareti gerçekleştirdi.

İlçede eğitimin kalitesini artırmak ve öğretmen, öğrenci, aile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Kurt, bu kapsamda öğretmen olan eşi Şule Kösem Kurt ve ilçede görevli öğretmenlerle Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Kapan'ı ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Kurt, veli ziyaretlerinin amacının ilçede eğitimin çıtasını yükseltmek olduğu söyledi.

Kurt, bu ziyaretlerle öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti.

Kapan da Kurt ve öğretmenlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı
Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı
Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı

Cumhuriyet Mahallesi, Hasan Kurt, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı - Son Dakika


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