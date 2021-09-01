Üye Girişi
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği - Son Dakika

Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği

01.09.2021 10:48
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği, System.String[]

İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Kaymakam Yaman düzenlenen yemekte yeni görev yeri için tebrikleri kabul etti.

Programda söz alan Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Kaymakam Hasan Yaman ile pandemi ortamında çok yoğun çalışmalarımız oldu. İlçemizin her noktasında her kesiminde emeği var. Bu nedenle Bozüyük halkı adına kendilerine bu görevleri nedeniyle Bozüyük'teki hizmetleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Daha mesleğinin ileri safhalarında çok işler yapabilecek yaşta. Kendisine bundan sonraki yaşamında eşi ve çocuklarıyla beraber başarılı mutlu bir yaşam diliyorum. Kaymakamımızın gitmemesi bizi daha çok mutlu ederdi. Ama ne yazık ki Türkiye'de bürokrasi böyle bir ortam. Kaymakamımızda 5 yıldır burada. 5 yıl az bir süre değil görevler için. Onun için güzel bir yere gidiyor. Oradan çok daha güzel yerlere gidecek. Kendisine tekrar mutluluklar ve iyi görevler diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kendisine takdim edilen plaketleri ve hatıraları kabul eden Kaymakam Yaman, gecenin sonunda tüm misafirleri ile tek tek görüşerek veda etti. - BİLECİK

Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği

Hasan Yaman, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş 10:40 Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş Mbwana Samatta'nın Royal Antwerp'e kiralanması Fenerbahçe taraftarını memnun etti 10:21 Mbwana Samatta'nın Royal Antwerp'e kiralanması Fenerbahçe taraftarını memnun etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül 10:08 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti 10:01 Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti Ezo Gelin'in yaşayan tek çocuğu koronavirüsten hayatını kaybetti 09:54 Ezo Gelin'in yaşayan tek çocuğu koronavirüsten hayatını kaybetti
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 09:26 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi 08:17 Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
10:55 Denizdeki cansız bedeni ilk önce balık zannettiler
10:43 Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi
10:43 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti
10:23 Son dakika! Muğla'daki çocuk evinde cinsel istismar skandalı! Savcılık devreye girip 3 çocuğu gözaltına aldı
10:21 Mbwana Samatta'nın Royal Antwerp'e kiralanması Fenerbahçe taraftarını memnun etti
10:14 Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
10:07 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül
10:02 Kuraklıktan etkilenen çiftçilere müjde! Destek ödemesi yapılacak
10:00 Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti
09:57 Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var
Denizdeki cansız bedeni ilk önce balık zannettiler Denizdeki cansız bedeni ilk önce balık zannettiler         
10:55
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Son dakika! Muğla'daki çocuk evinde cinsel istismar skandalı! Savcılık devreye girip 3 çocuğu gözaltına aldı Son dakika! Muğla'daki çocuk evinde cinsel istismar skandalı! Savcılık devreye girip 3 çocuğu gözaltına aldı         
10:24
Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü         
10:14
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor         
08:08
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 11:00:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement