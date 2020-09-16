Kaymakam Helvacı: "Karasu tarım, sanayi ve turizm potansiyeli yüksek bir ilçe" - Son Dakika

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, tarım, sanayi ve turizm potansiyeli yüksek olan ilçeye her alanda hizmet getirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

Helvacı, AA muhabirine, Karasu ilçesine tayininin çıkmasından son derece memnun kaldığını dile getirerek, idari amirliğin sınırlarına riayet ederek devletin ilgili birimlerinin ilçedeki hizmetlerinin tamamlanmasının takibini yapacaklarını belirtti.

Pandemi sürecinde belirlenen tedbirlere uyulması noktasında hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Helvacı, eğitim döneminde gençlerin mevcut imkanlardan online ya da yüz yüze en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Helvacı, ilçenin bazı sorunlarının bulunduğunu ve bu konuların üstüne gideceklerini anlatarak, "Karasu tarım, sanayi ve turizm potansiyeli yüksek bir ilçe. Başta turizm olmak üzere sanayi ve tarım alanında hem planlı hem de katma değeri her açıdan yüksek şekilde hizmet getirilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadesini kullandı.