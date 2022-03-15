Kaymakam Hülür, öğrencilerle mangala oynadı, kitap okudu - Son Dakika

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ilkokul öğrencileriyle önce mangala oynadı daha sonra kitap okudu.
Kaymakam Hülür, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın önderliğinde başlatılan Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu öğrencileriyle mangala oyunu ve kitap okuma etkinliği düzenledi.
Akseki Etnografya Müzesi'nde yapılan etkinlikte Kaymakam Hülür, çocuklarla mangala maçı yaptı. Hülür maçın ardından öğrencilerle sobanın başında kitap okudu.
Kaynak: AA
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