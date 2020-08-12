Kaymakam Hüseyin Çam, ilik nakli bekleyen Emir için kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kaymakam Hüseyin Çam, ilik nakli bekleyen Emir için kan bağışında bulundu
Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ağır kombine immün yetmezliği teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın, için 'Emire ses ol' kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.
Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ağır kombine immün yetmezliği teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın, için 'Emire ses ol' kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.
Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 2 yaşındaki çocukları Emir'e ağır kombine immün yetmezliği ve inflamatuvar bağırsak hastalığı ile yüzde 95 işitme engeli teşhisi konuldu. Ağızdan da beslenemeyen Emir'in iyileşmesi için kök hücre nakli gerekiyor. Emir için 'Emire ses ol' kampanyası başlatıldı. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay'ın mobil merkezine gelerek Emir için kan bağışında bulundu. Kan bağışına belediyenin kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da destek verdi. Emir için Kızıltepe'de kan bağışı kampanyası 12-13-14, Artuklu'da 17-18-19 ve Midyat ilçesinde de 20-21 Ağustos tarihlerinde devam edecek. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:48
Kaynak: İHA
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