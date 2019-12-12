Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu - Son Dakika

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile görüştü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, toplantıda yaptığı konuşma, bir belediyenin yapması gereken en önemli hizmetin alt yapı hizmeti olduğunu söyledi.

Kızıltepe'de, Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü, Elektrik İdaresi TEDAŞ ve doğalgaza ilişkin alt yapı çalışmaları yapıldığını belirten Çam, "İnşallah 2020 baharı çalışma sezonu itibarıyla ilçemizin ana caddelerinden başlayarak var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Muhtarlarımızla, vatandaşların huzurlu bir ortamda yaşaması adına çalışmaların devam edeceğini dile getiren Çam, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Önceliğimiz vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı. Bu bilinçle çalışmalarımızı azimle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.