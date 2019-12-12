Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu - Son Dakika

Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu

6 saat önce

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile görüştü.

Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu, System.String[]

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile görüştü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, toplantıda yaptığı konuşma, bir belediyenin yapması gereken en önemli hizmetin alt yapı hizmeti olduğunu söyledi.

Kızıltepe'de, Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü, Elektrik İdaresi TEDAŞ ve doğalgaza ilişkin alt yapı çalışmaları yapıldığını belirten Çam, "İnşallah 2020 baharı çalışma sezonu itibarıyla ilçemizin ana caddelerinden başlayarak var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Muhtarlarımızla, vatandaşların huzurlu bir ortamda yaşaması adına çalışmaların devam edeceğini dile getiren Çam, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Önceliğimiz vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı. Bu bilinçle çalışmalarımızı azimle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Çam, Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi
Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı

Son Dakika Haberleri
19:25 Galatasaray, İstanbul'a döndü - Son Dakika
19:24 Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
19:20 Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım - Son Dakika
19:20 Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü - Son Dakika
19:19 Edirne emniyet müdürü: uyuşturucu satanlara hesabını soracağım - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:28:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]