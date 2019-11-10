Son Dakika Haberleri: Kaymakam İhsan Emre Aydın, üs bölgesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kaymakam İhsan Emre Aydın, üs bölgesini ziyaret etti

Kaymakam İhsan Emre Aydın, üs bölgesini ziyaret etti

6 saat önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Mehmetçik'i ziyaret etti.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, üs bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Mehmetçik'i ziyaret etti.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın ile Bağlıca Jandarma Karakolu ve Seregir üs bölgesine geldi.

Bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan karakolun komutanı Başçavuş Fahrettin Ağca'dan bilgi alan Aydın, mevzileri ziyaret ederek nöbet tutan askerlerle görüşmesinde, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden asker ve korucularımıza teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

İhsan Emre, Kurtalan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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