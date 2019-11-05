Kaymakam ikna etti, Ayten Nine artık huzurevinde yaşayacak

Aydın Efeler ilçesinde kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in uzun uğraşları sonucu ikna edilerek huzurevine yerleştirildi. Uzun süredir kaldırımda yaşayan yaşlı kadın, huzurevinde görevliler tarafından tüm ihtiyaçları giderildikten sonra tahsis edilen odaya yerleştirildi.



Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Enstitü Caddesi üzerindeki 138 numaralı müstakil evinin önündeki kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın dram dolu hayatı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilip haber olmuştu. İHA'nın haberinin ardından, Aydın Valiliği Efeler Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'ne bağlı ekipler 81 yaşındaki Ayten Çam'ın yaşadığı yere giderek yaşlı kadına yardımcı olmak istedi. Gelen tüm ekipleri geri çeviren yaşlı kadın daha iyi şartlarda yaşamayı kabul etmeyince bu defa Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Ayten Nine'nin yanına giderek yaşlı kadını her türlü ihtiyacının karşılanacağı huzurevine götürmek için uzun süre dil döktü. Kaymakamın konuşması üzerine ikna olan yaşlı kadın huzurevinde yaşamayı kabul edip kendisi için özel gönderilen araca binerek yaşadığı alanı terk etti.



"Yorgunluk çayı içti"



Huzurevi görevlileri tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan Ayten Nine, aylar sonra kaldırımdaki kartonlardan oluşan yatağı yerine huzurevinde kendisi için hazırlanan döşeğine uzanınca kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti. Duşunu alıp yeni kıyafetlerini giydikten sonra yorgunluk çayı da isteyen Ayten Nine huzurevi sakinlerinin ilgi odağı oldu. Kısa sürede herkesle kaynaşan Ayten Çam, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in uzun süren ikna çabaları sonucu huzura kavuştu.



"Evi temizlenip yaşanılabilir hale getirilecek"



Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yıllardır daha sağlıklı ortamda yaşaması için ikna edilmeye çalışılan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın daha önce ikna edilemediği için huzurevine yerleştirilemediğini belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Ayten Ninemiz emekli. Yaşadığı ortam uygun olmadığı için daha önce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından daha iyi şartlarda yaşaması için huzurevine yerleştirilmek istenmiş. Ancak ninemiz ve çocukları mahkeme kararı ile huzurevine gitmeyi reddedip bu halde yaşamaya devam etmişler. Bugün ikna ederek huzurevine yerleştirdik. Ayten ninemizin evini temizleyip yaşanabilir hale getireceğiz. Gönlümüz her türlü ihtiyacının karşılandığı huzurevinde yaşamını sürdürmesi. Evini temizleyip yaşanabilir hale getirdikten sonra isterse evinde de yaşayabilecek" dedi. - AYDIN