Kaymakam ile doktor eşinin 6 çocuğu bulunuyor

Giresun'un Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile uzman doktor eşi Hatice Ermiş'in 6 çocukları bulunuyor.

Giresun'un Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile uzman doktor eşi Hatice Ermiş'in 6 çocukları bulunuyor.

Eşi Hatice Ermiş radyoloji uzmanı olarak Görele Devlet Hastanesinde görev yapan 46 yaşındaki Erdoğan Turan Ermiş, mesleki yoğunluklarına rağmen 3 kız, 3 de erkek olmak üzere 6 çocuk sahibi.

Ermiş çifti, evliliklerini gerçekleştirdikleri 2006 yılından bu yana 6 evlat sahibi oldu.

Kaymakam Ermiş, AA muhabirine, Aksaray Sarıyahşi, Yozgat merkez, Kars Sarıkamış, Mardin Kızıltepe, Tokat Zile'nin ardından yaklaşık 3 yıldır Görele ilçesinde görev yaptığını söyledi.

Kendisinin 7 çocuklu bir ailede büyüdüğünü dile getiren Ermiş, amca, dayı, teyze, hala gibi yakınlıkların oluşması için çok çocuklu olmak gerektiğine işaret etti.

Ermiş, vatana ve topluma faydalı çocuklar yetiştirebilmenin kendisi ile eşini mutlu ettiğini dile getirerek, "Çocuklar bizim yorgunluğumuzu alıyor, her akşam eve gidince onlarla oynayıp vakit geçirmek bana huzur veriyor." dedi.

Son çocuğunun Görele'de dünyaya geldiğini anlatan Ermiş, şöyle devam etti:

"Görele'de göreve başladığımda köy pazarında bir hanımefendi dükkanında çay içmeye davet etti. Tanışma esnasında kaç çocuk olduğunu sorunca 3 kız 2 erkek çocuğum olduğunu söyledim. 'Eşit olsa iyi olur' dedi. Kısmet, Görele'de eşitlendi, 6'ncı çocuğum dünyaya geldi."

Kaymakam Ermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni evlenenlere en az 3 çocuk tavsiyesi üzerine kamuoyunda yanlış aile planlaması baskısının kırıldığının altını çizerek, çok çocuklu ailelere artık daha pozitif bakıldığını ifade etti.

- "Çocuk sevgisi kariyerden daha önde"

Eşi Hatice Ermiş ise çocuk sevgisinin kariyerden önde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir gün yaşlanıp emekli olduğumuzda elde çocuklar, gelin ve damatlar kalacak, makam mevki olmayacak. Çocuklarımızın ikiz olup olmadığı sorulduğunda, ikiz olmadığını, hepsinin bilerek ve isteyerek olduğunu söylüyorum. Tokat'ta görev yaparken akademisyen bir arkadaşım, 'Üniversiteye geçmek istemez misin?' diye sorduğunda 'Doçentlik yerine 6'ncı çocuğu tercih ederim' diye cevapladım."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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