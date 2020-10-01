Diyarbakır'da koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Diyarbakır'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Ekinciler Caddesinde gerçekleştirilen denetime ilişkin, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ilçede denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Beşikçi, "Bu denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kıraathane, berber, kuaför, ve güzellik merkezleri, internet kafe ve salonlar ile elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları ile bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapılmaktadır." dedi.

Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına ve HES kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edildiğini belirten Beşikçi, "Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara ve önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenlere İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen cezai müeyyideler uygulanmaktadır." diye konuştu.