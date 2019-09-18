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Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

49 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafı ziyaret etti.


Kaymakam İlidi, Suat İshakoğlu Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ile bir araya geldi. Esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam İlidi, fırsat buldukça gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kaymakam İlidi, makamında kendisine 'hayırlı olsun' ziyaretine gelen esnaflara iade-i ziyarette bulunduğunu aktararak, bu ziyaretlerin sık sık devam edeceğini, her zaman esnafın yanında olduğunu kaydetti.


İlçe esnafı da, Kaymakam İlidi'nin kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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