Kaymakam İlidi'den köy okuluna ziyaret - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, okul ziyaretleri kapsamında Göztepe Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçeye bağlı Göztepe Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte köy okulu ziyaretlerini sürdüren Kaymakam İlidi, minik öğrencileri hediye ve ikramlarla sevindirdi.

Beraberindeki İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ ve İlçe Müftüsü Murat Karanci ile bir süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam İlidi, "Sizleri devletimizin en yüksek kademelerinde görmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalışıp çok okuyun" önerisinde bulundu.

Öğretmenlerle okulun fiziki durumu ve öğrenciler hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmek adına toplantı düzenleyen Kaymakam İlidi, öğrencilere gereken değerin verilmesini isteyerek, okul binasının eksikliklerini not etti. - MUŞ