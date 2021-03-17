Kaymakam İlidi'den köy ziyareti - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçeye bağlı bazı köylerde incelemelerde bulundu.

Köy ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Mehmet İlidi; bugün de Mescitli, Üçtepe ve Gümüşpınar köylerinde incelemelerde bulunarak, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda hem vatandaşlarla hem de köy muhtarlarıyla istişarede bulundu.

Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet İlidi, korona virüs nedeniyle vatandaşları ziyaret ettiklerini belirterek, "Köylerimizdeki ihtiyaçları vatandaşlardan dinlemek istedik. Köylerde çevre düzenlemesi, köy yollarının asfaltlanması gibi sorunlar tespit edildi. Köylerdeki kanalizasyon ve içme suyu ile ilgili yaşanan sorunlar yerinde belirlendi. Gezilerde, köy halkının dert ve şikayetlerini de dinledik. Kaymakamlık olarak sorunların çözümünde elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.

Kaymakam İlidi'ye ziyaretinde Garnizon Komutanı İsmail Horzum ve AK Parti'li İl Encümeni Sait Taşdemir de eşlik etti. - MUŞ