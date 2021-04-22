Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İlidi, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, köy ziyaretlerine devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Erentepe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Faruk Mutlu ve AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ile Aşağıbüklü, Molladavut ve Çataklı köylerine giden İlidi, köy sakinleriyle görüştü, sorunlarını dinledi.

İlidi, köylerde yaşanan sorunların çözümü için kaymakamlık ve belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Köylerimizi sürekli ziyaret ederek muhtarlarımızla köylerin sorunlarını yerinde göreceğiz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, sorunların çözümlerini bulmak ve eksikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır." dedi.

Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlidi'ye teşekkür etti.

Daha sonra Erentepe Jandarma Karakolu'na geçen İlidi, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Faruk Mutlu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.