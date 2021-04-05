Kaymakam Mehmet İlidi, Kur'an kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Müftülüğünce camilerde açılan Kur'an kurslarını ziyaret etti.

İlidi, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve İlçe Müftüsü Murat Karanci ile ziyaret ettiği kurslarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen İlidi, gençlerin kurslara ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitimi ve temel din bilgilerinin verildiğini belirten İlidi, "Kurslarımızın gençlerimize faydalı olmasını diliyorum. Kurslarımızda büyük katkısı olan İlçe Müftülüğümüze, eğitim ve öğretim veren görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.