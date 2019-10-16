Son Dakika Haberleri: Kaymakam İlidi'den sanayi esnafına ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam İlidi'den sanayi esnafına ziyaret

Kaymakam İlidi'den sanayi esnafına ziyaret

2 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, sanayi esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam İlidi'den sanayi esnafına ziyaret, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, sanayi esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.


Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafla bir araya gelerek çay içip sohbet etti. Sanayi esnafının dertlerini dinleyen İlidi, "Yaklaşık üç aydır Bulanık ilçesinde göreve başladım. Maksadım o ki sanayi esnafını ziyaret edip, tanışıp, sıkıntılarını ve taleplerini yerinde dinleyip dertlerine çare bulmaktır. Bu ilçenin gelişmesi için elimizden gelen bütün çabaları göstereceğiz. Kapım her zaman sizlere açıktır. İlçeyi yaşanabilir kılmak için bütün çalışmalarımızı sizlerle birlikte yürüteceğiz" dedi.


Esnafın sorunlarını da dinleyen İlidi, daha sonra sanayi sitesinden ayrıldı. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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