Bulanık Kaymakam İlidi esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden İlidi, ilçenin gelişmesinde zanaatkarların önemli rol oynadığını söyledi.

Esnafa destek olmaya devam edeceklerini ifade eden İlidi, "Bileğinin hakkıyla geçimini temin eden sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızla sadece sanayi konusunda değil, ilçemizi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Esnafımızı mutlu görmek bizleri de mutlu etti." dedi.

İş yeri sahipleri de desteklerinden dolayı İlidi'ye teşekkür etti.