Kaymakam İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'i ziyaret etti.



Tunçel ve şube müdürleri tarafından karşılanan İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek kurumun çalışmaları ve ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Eğitimin en öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan İlidi, özverili çalışmalarından dolayı Tunçel ve şube müdürlerine teşekkür etti.