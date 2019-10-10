Kaymakam İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
1 saat önce
Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'i ziyaret etti.
Tunçel ve şube müdürleri tarafından karşılanan İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek kurumun çalışmaları ve ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.
Eğitimin en öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan İlidi, özverili çalışmalarından dolayı Tunçel ve şube müdürlerine teşekkür etti.
HDP'den "harekat" açıklaması Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türkiye Bayrağı koydu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Son Dakika: Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız