Kaymakam İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezi binasında incelemede bulundu.

Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile inşaatı devam eden binayı gezen Kaymakam Mehmet İlidi, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. 2019 yılında yapımına başlanan gençlik merkezi ve kültür evinin 2021 yılında teslim edileceğini ifade eden Kaymakam İlidi, merkezin özellikle 12-29 yaş arası gençlere hizmet vereceğini söyledi. Gençlik merkezinin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde önemli rol oynayacağını belirten İlidi, "Gençlerimiz bizim için çok önemli, bizler onların her alanda kendilerini geliştirmesi ve sağlıklı nesiller olabilmeleri için elimizden gelen her türlü hizmet ve fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu anlamda gayretle çalışıyoruz. Bulanık Gençlik Merkezi büyük zenginlik kaynağı olan gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUŞ