Kaymakam İlidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam İlidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam İlidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet ilidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kaymakam İlidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet ilidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi.


Bulanık Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Mehmet İlidi, "İlçe adına yapılabilecek yatırımlar hakkında sizinle biraya geldik. İlçede yapılması gereken hizmetler, kentin refahı ve sosyoekonomik anlamda kalkınması için yapılabilecek çalışmalar içinde olacağız. Amacım, Bulanık halkının huzurudur. Bulanık halkı huzurlu ise bende huzurluyum demektir. Belediyenin birçok sorunu vardır. Yol genişletme, alt ve üst yapının bir an önce bitirilmesi için inşallah baharın erken gelmesi ile çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmaların olması içinde sizlerinde yanımızda yer almalarını istiyoruz. Bulanık'ın çehresini değiştireceğiz. Bu ilçe hepimizin, herkes elini taşın altına koysun" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Horzum'un da katıldığı toplantıda düşüncelerini dile getiren katılımcılar, özellikle alt ve üst yapının yanında doğalgaz sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istediler. - MUŞ

Sivil Toplum Kuruluşu, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
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