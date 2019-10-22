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Kaymakam İlidi'nin köy ziyaretleri

31 dakika önce

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Erentepe, Mollakent, Yemişen köyleri ile Uzgörür beldesini ziyaret ederek, vatandaşlarla biraya geldi.

Kaymakam İlidi'nin köy ziyaretleri, System.String[]

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Erentepe, Mollakent, Yemişen köyleri ile Uzgörür beldesini ziyaret ederek, vatandaşlarla biraya geldi.

Köylerdeki sorunları ve ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ile köylere giden İlidi, muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden İlidi, eksiklerin giderilmesi için imkanları dahilinde destek sunacaklarını söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla köy ziyaretlerini sürdürdüğünü belirten İlidi, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları tespit ederek, ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarını takip ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı hizmet veriyoruz. Amacımız devletin hizmetlerini vatandaşın kapısının önüne kadar götürmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Daha sonra Uzgörür beldesine giden İlidi, Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu ile Uzgörür taşı (Neynik taşı) imalatçılarını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında Gündoğdu'dan bilgi alan İlidi, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Uzgörür, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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