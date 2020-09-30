Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, küçük sanayi sitesini ziyaret etti.

Sanayi esnafının sorun ve taleplerini dinleyen ilidi, ilçenin gelişmesinde zanaatkarların önemli rol oynadığını söyledi.

Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu belirten İlidi, her zaman esnafların yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar da Kaymakam İlidi'ye teşekkür etti.