Son Dakika Haberleri: Kaymakam İlidi, vatandaşın sorunlarını dinledi
Son Dakika Güncel Kaymakam İlidi, vatandaşın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Kaymakam İlidi, vatandaşın sorunlarını dinledi

6 saat önce

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, her ay düzenli olarak yapılan halk toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam İlidi, vatandaşın sorunlarını dinledi, System.String[]

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, her ay düzenli olarak yapılan halk toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam İlidi, toplantıda yaptığı konuşmada, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini dinlemek için her ay toplantı yaptıklarını ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahiplerinin sorunu benim sorunumdur. Vatandaşın her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Devletin kaynaklarını vatandaşlara ulaştırıyoruz. Talepleri karşılamak, her türlü soruna çözüm getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz da hazır bulundu.

Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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