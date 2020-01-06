Kaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulundu - Son Dakika

Kaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulundu

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Besni'ye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulundu, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Besni'ye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.


Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni ilçe Özel İDare Müdürü Ahmet Tanrıkolu ile birlikte Sarıçiçek ve Çomak köylerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.


Köy Muhtarları ve ihtiyar heyetinden köylerde inşaatı devam eden taziye evi inşaatı ile yapımı tamamlanan kilitli parke yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam İmamoğlu, sonrasında köylerde bulunan okullarda öğretmenler ve öğrenciler ile buluşarak bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN

Barış Kara, Jandarma, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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