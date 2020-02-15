Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı - Son Dakika

Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı

6 saat önce

Siirt'te köy ziyaretine giden Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklarla bir araya gelip birlikte kaydı.

Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı, System.String[]

Siirt'te köy ziyaretine giden Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklarla bir araya gelip birlikte kaydı.


Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, Durankaya köyünde incelemelerde bulunduğu sırada çocukların köy meydanında yokuş aşağı kayarak karın tadını çıkardığını gördü. Kaymakam İnan, çocukların yanına giderek kızağa binip onlarla kaydı. Kaymakam İnan'ın çocuklarla kayması renkli görüntüler oluşturdu.


Çocuklarla bir süre zaman geçiren Kaymakam İnan daha sonra onlara tatlı ikram etti. - SİİRT

Memiş İNAN, Durankaya, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Bilirkişi tek tek tespit etti! Oslo görüşmelerinin parça parça birleştirilmiş kayıtlardan oluştuğu ortaya çıktı Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 18:07:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]