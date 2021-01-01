Kaymakam İrdelp: "Kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemeli" - Son Dakika

Kaymakam İrdelp: "Kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemeli"

01.01.2021 00:01
Kaymakam İrdelp:

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı, gerçeği yansıtmayan bilgi paylaşımları konusunda vatandaşları uyardı.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı, gerçeği yansıtmayan bilgi paylaşımları konusunda vatandaşları uyardı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük sağlık sorunlarına yol açan ve bu nedenle devletimizin her kademesinde azami önlemlerin alınmasına neden olan Korona virüs salgını devam etmektedir ve tehlike henüz geçmiş değildir. İlçemizdeki vaka seyri son 15 gündür, kış aylarının başlangıcına göre nispeten daha az olsa da bugün hala toplumu tehdit edecek boyutlardadır. Üstelik bu vaka sayıları son bir hafta içerisinde yeniden artış göstermeye başlamış, bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda alınan önlemlerde hiçbir seyrelme olmamıştır. Bilakis, söz konusu tedbirler sıklaştırılmış olup; tüm önlem, tedbir ve kısıtlama kontrolleri titizlikle yürütülmeye devam etmektedir" dedi.

İrdelp, "Vatandaşlarımızı yanıltıcı, kaynağı belli olmayan ve bilgi kirliliğine neden olan hiçbir haber ve paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir. Gerçeği yansıtmayan bu haberler neticesinde oluşabilecek rehavet, salgının seyrini çok daha kötü seviyelere ulaştıracak, salgınla mücadelemizi zorlaştıracak ve süreci uzatacaktır. Bu nedenle Kaymakamlığımıza ait resmi sosyal medya hesapları dışında hiçbir sosyal medya hesabından paylaşılan içeriklere veya kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi, en doğru ve güncel bilgilerin sadece Kaymakamlığımıza ait kaynaklardan edinilmesi, salgınla mücadelemizde rehavete sebebiyet verilmemesi, alınan önlem ve tedbirlere uyulması, maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edilmesi, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlarında belirtilen kısıtlamalara uygun şekilde hareket edilmesi, bu salgının durdurulmasının, tedbirlere uyma konusunda süreklilik ve birliktelikle mümkün olacağının unutulmaması gerekmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam İrdelp: Kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemeli

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam İrdelp: 'Kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemeli' - Son Dakika


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