Kaymakam iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Yapılan denetimlerde iş yerleri çalışanları ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında gerekli uyarılarda bulundular. - BİLECİK

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin , İlçe Emniyet Müdürü İnan Kılıçoğlu ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede denetleme yaparak, maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında gerekli önlemleri almaları istediler.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:56

Kaynak: İHA

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