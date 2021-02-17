Kaymakam Işık Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Korona virüse karşı ilk doz aşısını oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alınan kısıtlama önlemleri bir yandan da aşılama çalışmaları ile Korona virüsün önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi kapsamında Covid-19 ilk doz aşısını oldu.

Vatandaşları aşı olmaya davet etti

Kaymakam Işık sağlık çalışanlarına pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı takvimi kapsamında Kovid -19 ilk doz aşımızı olduk. Tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN