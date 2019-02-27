Kaymakam Işıktaş'a En İyi İdareci Ödülü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kuyumcular Derneği tarafından organize edilen 'Yılın Enleri' arasında yer alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a, en iyi idareci plaketi verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kuyumcular Derneği tarafından organize edilen 'Yılın Enleri' arasında yer alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a, en iyi idareci plaketi verildi.



Silopi Kuyumcular Derneği birinci yıl kutlamasında ilçe merkezinde her kademede görev yapan yılın enleri projesi gerçekleştirdi. Silopi Koç Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, kurum amirleri, vatandaşlar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Bilgin, dernek faaliyet raporunu sunduktan sonra derneğin Silopi'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Kuyumcular Derneği'nin 1 yıllık faaliyetlerini içeren video yayınlandıktan sonra katılımcılara plaket takdim edildi. İlk olarak en iyi idarecisi seçilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a plaket takdim edildi. Ardından güvenlik alanında ilçedeki huzur ortamının devamlı hale gelmesinden ötürü emek sarf eden İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru'ya plaket takdim eden Kaymakam Işıktaş, dernek yönetimine teşekkür etti.



Plaketlerin takdim edilmesi ve çekilen toplu fotoğrafın ardından program son buldu. - ŞIRNAK

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