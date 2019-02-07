Kaymakam, Jandarmayı Ödüllendirdi
2 saat önce
Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, başarılı çalışmalardan dolayı İlçe Janadarma personelini ödüllendirdi.
Kütahya
'nın Çavdarhisar
Kaymakamı Furkan Berber, başarılı çalışmalardan dolayı İlçe Janadarma personelini ödüllendirdi.
Güvenlik güçlerinin özveriyle çalıştığını belirten Kaymakam Berber, " İlçe Jandarma
Komutanlığı personelimizi; meydana gelen olayların aydınlatılması, aranan şahısların yakalanması, Kütahya- Uşak
Karayolu üzerinde trafik ve asayiş uygulamalarında özverili çalışmaları sonucunda ülke genelinde aranan şahısların yakalanmalarında gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Başta İlçe Jandarma Bölük Komutanı, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Gürbüz
olmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevli tüm personele yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:29 Kaynak: İHA
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