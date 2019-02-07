Son Dakika Haberleri: Kaymakam, Jandarmayı Ödüllendirdi

Kaymakam, Jandarmayı Ödüllendirdi

2 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, başarılı çalışmalardan dolayı İlçe Janadarma personelini ödüllendirdi.

Kaymakam, Jandarmayı Ödüllendirdi, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, başarılı çalışmalardan dolayı İlçe Janadarma personelini ödüllendirdi.

Güvenlik güçlerinin özveriyle çalıştığını belirten Kaymakam Berber, " İlçe Jandarma Komutanlığı personelimizi; meydana gelen olayların aydınlatılması, aranan şahısların yakalanması, Kütahya- Uşak Karayolu üzerinde trafik ve asayiş uygulamalarında özverili çalışmaları sonucunda ülke genelinde aranan şahısların yakalanmalarında gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Başta İlçe Jandarma Bölük Komutanı, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Gürbüz olmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevli tüm personele yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:29 Kaynak: İHA

Uşak, Çavdarhisar, Jandarma, Kütahya, Yaşam
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