Kaymakam Kaçmaz Atlıhisarlı minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Kaçmaz Atlıhisarlı minik öğrencilerle bir araya geldi
09.03.2021 17:48
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Akhisar Köy Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Akhisar Köy Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyarette minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kaçmaz akabinde Okul Müdürü Uğur Ayyıldız'dan pandemi tedbirleri ve eğitim öğretim ile ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Kaçmaz öğrencilere gelecekte ne olmak istiyorsunuz soruları sorarken öğrencilerin verdiği yanıtlar ise gülümsetti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu