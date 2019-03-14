Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Esnaf Ziyareti

Kaymakam Kaçmaz'dan Esnaf Ziyareti

38 dakika önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Kaçmaz'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, esnafı ziyaret etti.

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile esnafı ziyaret ederek, sıkıntı ve sorunlarını dinledi. Esnafların daha rahat ve huzurlu bir ortamda kendilerini hissedebilmeleri için elinden gelen ve gelebilecek tüm fedakarlıkları yapacağını ifade eden Kaçmaz, esnafın kalkınması için yapılması gerekenler hususunda da çalışmalar yaptığını kaydetti. Kapatılan iş yerlerinin sürekli olarak zarar ettiğini ifade eden Kaçmaz, artık devletin sıcak elinin esnafa uzatıldığını ve esnafın huzur içinde çalışması gerektiğini kaydetti..

Esnaflar ise, Kaymakam Kaçmaz'ın iş yerlerine kadar gelip sorun ve sıkıntılarını dinlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'i Krallıktan Eden Karısının, Müstehcen Görüntüleri Ortaya Çıktı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Harekete Geçti: Momo'ya Karşı 8 Önlem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]