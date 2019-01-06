Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Hastalara Ziyaret

Kaymakam Kaçmaz'dan Hastalara Ziyaret

1 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, yaşlı ve kanser hastalarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Kaçmaz'dan Hastalara Ziyaret, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, yaşlı ve kanser hastalarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı elemanlarıyla birlikte Kültür, Gümgüm, İnönü ve Hürriyet Mahallesi'ndeki yaşlı, kimsesiz ve kanser hastalarını ziyaret eden Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Beşikkaya köyünde oturan şehit Serdar Akın'ın annesi Fikriye Akın'ı ziyaret eden Kaçmaz, kendisiyle sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Kaçmaz, "İlçemizin çeşitli mahallerinde ve köylerinde ikamet eden şehit, gazi ve özellikle kanser hastalarımıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Maddi olarak sıkıntılarının olup, olmadığını kendilerinden dinledik. Tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkanlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Sağlık, insan hayatının en önemli merdiven basamağı. Bu bilinçle tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Kendilerine Allah'tan hayırlı şifalar dilerim" dedi.

Ziyaretleri sırasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Güncel
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