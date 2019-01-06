Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Jandarmaya Ziyaret

Kaymakam Kaçmaz'dan Jandarmaya Ziyaret

1 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Kaçmaz'dan Jandarmaya Ziyaret, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile birlikte Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Burada ilk önce birimleri gezen Kaymakam Kaçmaz, daha sonra askerlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:24 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Jandarma, Güncel
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