Kaymakam Kaçmaz'dan Jandarmaya Ziyaret
1 saat önce
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Muş
'un Varto
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Çaylar Jandarma
Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile birlikte Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Burada ilk önce birimleri gezen Kaymakam Kaçmaz, daha sonra askerlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:24 Kaynak: İHA
8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin"
Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi
18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu
Suudi Arabistan'da Boşanma Davası Açılan Kadınlara SMS Gönderilecek