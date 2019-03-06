Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine Ziyaret

Kaymakam Kaçmaz'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine Ziyaret

1 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Kültür Evini ziyaret etti.

Kaymakam Kaçmaz'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine Ziyaret, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Kültür Evini ziyaret etti.

Kaymakam Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ ve Cem Kültür Evi Dedesi Hasan Ballı'yı ziyaret etti. Kaymakam Kaçmaz, uzun zamandır devam eden birlikteliğin ve güzelliğin devam edeceğini vurgulayarak, "Birlik, beraberlik ve hoşgörünün ön plana çıktığı güzel aylarda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Cem evimiz ile ilgili sorunları dinledik. Allah bu ayda tutulan oruçları kabul etsin" dedi.

Varto Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ ve Cem Evi Dedesi Hasan Ballı ise, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Kaçmaz'a ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Varto, Muş, Güncel
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