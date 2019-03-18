Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Taziye Ziyareti

Kaymakam Kaçmaz'dan Taziye Ziyareti

58 dakika önce

Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede vefat eden iki vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Kaçmaz'dan Taziye Ziyareti, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede vefat eden iki vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Gümgüm Mahallesi'nde yaşamını yitiren ve taziyesi Hacı Kaya Özer Cami taziye evinde devam eden Nazire Aktaş (80) adlı kadının yakınlarını ziyaret etti. Baş sağlığı dileklerinde bulunan Kaymakam Erkan Kaçmaz, daha sonra Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaşamını yitiren kanser hastası Adil Yıldız (45) adlı vatandaşın abisi Kamer Yıldız ve yakınlarını Varto Cem Evinde ziyaret etti. Kaymakam Kaçmaz, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinde Kaymakam Kaçmaz'a, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas da eşlik etti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Güncel
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