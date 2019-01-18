Kaymakam Kaçmaz'dan Vefat Eden Öğrencinin Ailesine Taziye
7 dakika önce
Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, talihsiz bir kaza sonucu önceki hayatını kaybeden Hamurpet Ortaokulu öğrencisi Maruf Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Muş
'un Varto
Kaymakamı Erkan Kaçmaz, talihsiz bir kaza sonucu önceki hayatını kaybeden Hamurpet Ortaokulu öğrencisi Maruf Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Varto kaymakamı Erkan Kaçmaz ve beraberindekiler, ilçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan 100 haneli ve 600 nüfuslu Yurttutan köyüne giderek, önceki gün hayatını kaybeden Maruf Demir'in ailesini ziyaret etti. Kestikleri koyunun derisinin yüzdürülmesi için ağaca asılan ipi toplarken ayağının kayıp, ipin boynuna dolanması sonucunda boyun kemiği kırılarak yaşamını yitiren Hamurpet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Maruf Demir'in (13) babası Nesim Demir'e taziye ziyaretinde bulunan Kaçmaz, aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Yapılan duanın ardından, Kaymakam Kaçmaz, köyden ayrıldı.
Ziyarette, Kaymakam Kaçmaz'a İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de eşlik etti. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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