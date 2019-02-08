Kaymakam Kaçmaz'dan Yaşlı ve Kimsesizlere Ziyaret

Kaymakam Kaçmaz'dan yaşlı ve kimsesizlere ziyaretMUŞ - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Kaçmaz'dan yaşlı ve kimsesizlere ziyaret



MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte İnönü ve Hürriyet mahallelerindeki maddi durumu elvermeyen kimsesiz ve yaşlı aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatını veren Kaçmaz, "İlçemizin çeşitli mahallerinde ikamet eden maddi durumu elvermeyen ve özellikle kimsesiz olan ailelerimize ve hastalarımıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Maddi olarak sıkıntılarının olup olmadığını kendilerinden dinledik. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkanlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Sağlık, insan hayatının en önemli merdiven basamağıdır. Bu bilinçle tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımızı da evlerinde dinledik. Gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra devletimizin imkanlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen ailelere ve hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Yolda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kaçmaz, bir kız çocuğunun haftada bir kitap okuduğunu söylemesi üzerine kendisine bir kitap seti hediye edeceğini söyledi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Eğlenirken Görüntülendi

Yargıtay'dan Emsal Karar: Boşanan Koca İşsiz de Olsa Karısına Nafaka Ödeyecek

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu