Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Yaşlı ve Yardıma Muhtaç Ailelere Ziyaret

Kaymakam Kaçmaz'dan Yaşlı ve Yardıma Muhtaç Ailelere Ziyaret

28 dakika önce

- Kaymakam Kaçmaz'dan yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere ziyaretMUŞ - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.

- Kaymakam Kaçmaz'dan yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere ziyaret

MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte Ölçekli ile İçmeler köylerinde maddi durumu elvermeyen kimsesiz ve yaşlı aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatını veren Kaçmaz, "İlçemizin çeşitli köylerinde ikamet eden maddi durumu elvermeyen ve özellikle kimsesiz olan ailelerimize ve hastalarımıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Maddi olarak sıkıntılarının olup olmadığını kendilerinden dinledik. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkanlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımızı da evlerinde dinledik. Gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra devletimizin imkanlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik" dedi.
Ölçekli köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Gülli Yıldırım da, Kaymakam Kaçmaz'a teşekkür ederek duacı olduklarını söyledi.
Kaymakam Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen ailelere ve hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:02 Kaynak: İHA

Jandarma, Muş, Varto, Yerel
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