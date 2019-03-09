Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Yeşil Vartospor Kulübü Sporcularına Malzeme Desteği

Kaymakam Kaçmaz'dan Yeşil Vartospor Kulübü Sporcularına Malzeme Desteği

1 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Yeşil Vartospor Kulübü oyuncularına malzeme desteğinde bulundu.

Kaymakam Kaçmaz'dan Yeşil Vartospor Kulübü Sporcularına Malzeme Desteği, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Yeşil Vartospor Kulübü oyuncularına malzeme desteğinde bulundu.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Yeşil Vartospor Kulübü oyuncularına eşofman takımı, tişört, yağmurluk, krampon ve top desteğinde bulunarak ihtiyaçlarını giderdi. Yeşil Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş ve sporcuları makamında kabul eden Kaymakam Kaçmaz, Başkanı Durmuş ve oyuncularından sportif faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Sporcuların şimdiki müsabakalarda ilçenin adını duyurduklarını söyleyen Kaymakam Kaçmaz, takımın çalışmaları kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sporda çıtayı en üst seviyeye taşımaları için daha fazla çaba ve gayret göstermelerini isteyen Kaymakam Kaçmaz, "Daha fazla çalışıp ilçemizi ve ilimizi sporda daha üst seviyelere taşımalarını istiyoruz. Gençlerimizin sportif faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması için çabalarımız sürmektedir. Sporcularımızın faaliyetlerini daha faal ve rahat bir şekilde sürdürmeleri için kendilerine malzeme desteğinde bulunduk. İnşallah sporcularımız kendi faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yapacaklar. Bundan sonra Varto Sporumuz kendilerine ait olan kıyafetlerle sahalara çıkacaklar. Kendilerine malzeme desteğinde bulunduk. Hayırlı olsun" dedi.

Yeşil Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş ise, Kaymakam Kaçmaz'ın kendilerine yapmış olduğu malzeme desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Bundan sonra Varto Spora ait olan kıyafetlerle sahada olmamız oyuncularımızın daha çok performans göstermelerine sebep olacaktır. Kıyafetlerin oyunculara hayırlı olması ve müsabakalarda başarı sağlamasını diliyorum" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Aydın, Muş, Varto, Güncel
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