Kaymakam Kadiroğlu Doğaya Yem Bıraktı
1 saat önce
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu kar yağışının oldukça etkili olduğu Çavuşcugöl Dağı eteklerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.
Ilgın
Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu
kar yağışının oldukça etkili olduğu Çavuşcugöl Dağı eteklerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.
Etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altına kadar düştüğü Ilgın'da soğuklar yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Ilgın TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ve Ilgın Doğa Sporları Kulübü görevlileri ilçede çalışma başlattı.
Kadiroğlu ve öğrenciler beraberinde getirdikleri buğday ve etleri doğaya bıraktı.
Kaymakam Kadioğlu, yem dağıtırken yaptığı konuşmada, hayatta bütün canlıların birbirine zincir halinde bağlı olarak yaşadığını belirterek, "Bu zincir halkasının kopması demek doğanın dengesinin bozulması anlamına geliyor. Bu dengenin devam etmesi lazım, bunun bozulmaması için bizde farkındalık yaratmak amacı ile yemleme çalışması yapıyoruz." dedi.
Etkinlik sonunda TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyzullah Özdemir, öğrencilere doğal yaşam hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:36 Kaynak: AA
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