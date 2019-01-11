Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kadiroğlu Doğaya Yem Bıraktı

Kaymakam Kadiroğlu Doğaya Yem Bıraktı

1 saat önce

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu kar yağışının oldukça etkili olduğu Çavuşcugöl Dağı eteklerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.

Kaymakam Kadiroğlu Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu kar yağışının oldukça etkili olduğu Çavuşcugöl Dağı eteklerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.

Etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altına kadar düştüğü Ilgın'da soğuklar yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Ilgın TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ilgın Doğa Sporları Kulübü görevlileri ilçede çalışma başlattı.

Kadiroğlu ve öğrenciler beraberinde getirdikleri buğday ve etleri doğaya bıraktı.


Kaymakam Kadioğlu, yem dağıtırken yaptığı konuşmada, hayatta bütün canlıların birbirine zincir halinde bağlı olarak yaşadığını belirterek, "Bu zincir halkasının kopması demek doğanın dengesinin bozulması anlamına geliyor. Bu dengenin devam etmesi lazım, bunun bozulmaması için bizde farkındalık yaratmak amacı ile yemleme çalışması yapıyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyzullah Özdemir, öğrencilere doğal yaşam hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:36 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yunus Fatih Kadiroğlu, Kar, Ilgın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız

Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:08:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kadiroğlu Doğaya Yem Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]